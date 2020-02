Aufnahmen in London Fake-Chat mit Jon Bon Jovi: Prinz Harry beweist Humor

Auf Harrys Gegenfrage "Was ist bei dir los?" antwortet Bon Jovi anschließend, dass er am 28. Februar in London sei und eine Idee habe: "Invictus." Auf Harrys Nachfrage, ob er alleine oder mit Band komme, antwortet der Sänger: "Nur ich, aber keine Angst: Ich habe da was in der Hinterhand, das funktionieren wird." Harry erwidert: "Ha! Glaub bloß nicht, dass ich singe.. aber: I'll give it a shot!" Mit diesen Worten, die übersetzt so viel bedeuten wie "Ich probiere es mal aus", leitet Bon Jovi in "Livin' On A Prayer" den weltberühmten Refrain ein. Ob Harry wirklich zum Mikro greifen wird?