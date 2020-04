Aufgezeichnetes "Interview" Herzogin Meghan: So war ihr erster TV-Auftritt nach dem "Megxit"

Mit großer Spannung wurde der erste TV-Auftritt von Herzogin Meghan (38) nach dem "Megxit" erwartet. In der Show "Good Morning America" sollte die 38-Jährige, so hatten es zuvor mehrere Medien berichtet, vor die Kamera treten und ein Interview geben. Doch wer gedacht hat, das Ganze sei eine Live-Fragerunde, wurde schwer enttäuscht. Denn in der Show wurden nur Schnipsel aus einem Gespräch gezeigt, dass im Sommer 2019 aufgezeichnet wurde. Damals hatte Disney Meghan während der Arbeiten zu dem Dokumentarfilm "Elephants" befragt, in dem sie als Erzählerin seit dem 3. April bei dem Streamingdienst Disney+ zu hören ist.