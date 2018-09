"Schalke 04 ist nicht gut gestartet, das will ich nicht überbewerten. Das Publikum wird sie nach vorne peitschen. Sie haben ein ordentliches Spiel gegen Porto gemacht und einen Punkt geholt. Das gibt ihnen das nötige Selbstvertrauen", sagte der 46-Jährige. "Ich erwarte ein aggressives und intensives Spiel. Wenn wir an unser Maximum herankommen, das müssen wir in jedem Spiel der Bundesliga, dann können und werden wir auch gewinnen." (Lesen Sie hier: Leon Goretzka - "Vermutlich nicht ganz so wie bei Renato")