So auch an diesem Dienstag im März. Am Nachmittag erreicht Julia B. der Anruf und der Mutter fährt der Schreck in die Glieder. "Mein Sohn hatte die gebrauchte Spritze in einem Unterstand gefunden und wollte sie der Erzieherin bringen - da war es schon passiert", so die 36-Jährige zu "Hallo München".