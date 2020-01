Dorfen – Zum Schutz lärmgeplagter Anwohner an der neuen Isentalautobahn hat Innenminister Joachim Herrmann (CSU) einem befristeten Tempolimit auf Teilen der A94 zugestimmt. Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 120 Stundenkilometer solle vom 1. Februar an versuchsweise bis zum 31. Juli gelten, teilte Herrmanns Ministerium am Dienstag mit. Dem könne sich ein Beurteilungszeitraum von bis zu drei Monaten anschließen.