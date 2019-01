In Kitzbühel machte der 45-Jährige der Exfrau von Fußballspieler Michael Ballack einen Antrag - im privaten Kreis. "Mir war von Anfang an klar, dass ich sie heiraten möchte. Ich weiß wie ich sie zum Lachen bringe und was sie nicht mag. Alles passt. Ich bin total verliebt. Simone ist meine absolute Traumfrau", schwärmte der IT-Unternehmer gegenüber der "Bild".