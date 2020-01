Michaela May und Katerina Jacob trauern

Auch die beiden Schauspielerin Michaela May und Katerina Jacobs wollen sich von ihrem Kollegen Joseph Hannesschläger verabschieden. May sagt sichtlich bewegt: "Er ist sich immer treu geblieben, wie ein oberbayerischer Fels in sich geruht - und konnte beim Singen eine Leichtigkeit entwickeln! Ehrlich, aufrichtig, guter Humor - das gibt’s leider selten." Katerina Jacob über Hannesschläger: "Habe noch kurz vor seinem Tod drei Stunden mit ihm gesprochen. Er wirkte so stark und kämpferisch!"