München - Nach dem 1:5-Debakel beim 1. FC Magdeburg am Samstag gehen beim TSV 1860 die Alarmglocken los. Mit nur fünf Punkten aus sechs Spielen sind die Sechzger nunmehr in den Tabellenkeller abgestürzt, belegen Rang 18. Das Torverhältnis von 6:12 zeigt, dass die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka in der Defensive wie auch in der Offensive noch nicht funktioniert.