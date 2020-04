Auch Sohn George ist ein Fan Herzogin Kate: Über dieses Promi-Treffen freute sie sich am meisten

Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) unterhielten sich jüngst per Videochat mit Lehrern und Schülern der Casterton Primary Academy in Lancashire. Dabei handelten es sich um "Kinder von Schlüsselkräften", wie William und Kate erklärten, deren Eltern momentan an vorderster Front arbeiten - etwa als Pflegekräfte oder Verkäufer. In diesem Rahmen konnten die Kinder ihre Fragen an das berühmte Paar richten. Eine davon: "Wer ist ihr Lieblings-Prominenter?" Herzogin Kate hatte darauf eine klare Antwort.