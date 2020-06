"Autofahrer sind eine starke Käufergruppe"

Die Innenstadt müsse erreichbar für alle bleiben. "Gerade Autofahrer sind eine starke Käufergruppe, die viel einkaufen und wegtransportieren möchten", sagt er. Neben der Erreichbarkeit müsse man am Angebot schrauben. Herausfinden, was der Kunde noch kauft — und was nicht. Baumgärtner appelliert: "Wir müssen die Warnsignale ernstnehmen. Wenn wir es nicht tun, findet in der Innenstadt ein Exodus statt, den man kaum mehr zurückdrehen kann."