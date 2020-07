Das verriet der 20-jährige Mittelfeldspieler des FC Bayern nun der "L’Équipe" über eine Begegnung im Jahr 2017. "Es ist schwer, Nein zu Pep Guardiola zu sagen. Weil wir wissen, was für ein Trainer er ist und wie er mit seinen Teams spielt", erklärte Cuisance und fügte an: "Wir haben gesprochen, aber es wird zwischen uns bleiben." Cuisance wechselte schließlich doch von AS Nancy zu Borussia Mönchengladbach – und 2019 zu den Bayern. Bereut hat er das nicht. In zehn Pflichtspielen kam der Youngster in dieser Saison zum Einsatz, speziell am Ende der Bundesliga-Spielzeit drehte er auf.