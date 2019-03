Betreuung kann auch in den Schulferien gebucht werden

Dem Problem will die Stadt in einem Projekt mit dem Freistaat nun mit der "Kooperativen Ganztagsbildung" begegnen, die nun an zehn Standorten fest eingeführt wird. Dort kann die Betreuung auch in den Schulferien gebucht werden – und unter der Woche bis 18 Uhr.