In München nahmen diesen Freitag laut Polizei vermutlich 3.000 Personen an der Demonstration teil, in Regensburg 1.000. Insgesamt wurde an mehr als zwei Dutzend Orten im Freistaat demonstriert. Nicht nur Schüler und Studenten protestierten für eine strengere Klimapolitik, sondern auch Eltern ("Parents for Future"), Lehrer ("Teachers for Future") und Wissenschaftler ("Scientists for Future").