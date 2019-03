Daniel Bierofka denkt noch nicht ans Derby gegen Unterhaching

Auf große Verstärkungen aus der eigenen Jugend kann Bierofka in der kommenden Saison nur bedingt bauen. Die Zweitvertretung der Sechzger belegt aktuell nur den elften Platz in der Bayernliga, die U19 wird das Ziel Wiederaufstieg aller Voraussicht nach verpassen. Der Nachwuchs, eigentlich das große Faustpfand an der Grünwalder Straße, bereitet auch Bierofka Sorgen. "Es ist nicht mehr so wie früher, dass unten so viele herumspringen, dass man die freie Auswahl hat", sagte der Sechzig-Coach: "Da muss man schon genau hinschauen, wer die Qualität hat, um in der 3. Liga Fuß zu fassen."