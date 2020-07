Aktuell 4.200 zusätzliche Sitzplätze genehmigt

Dass diese Schanigärten auch für nächsten Sommer (und überhaupt am liebsten für immer) erhalten werden, das wünschen sich immer mehr Münchner. Und es sieht ganz danach aus, dass es genau so kommt. In der AZ hat am Dienstag Münchens neue grüne Bürgermeisterin Katrin Habenschaden erklärt, sie unterstütze diesen Gedanken sehr gern. Genauso sehen es die Rathaus-Koalitionspartner von der SPD: "Die neuen Flächen kommen so gut an, dass sich wohl niemand in der Stadt mehr vorstellen mag, dass wir das wieder abschaffen", sagt SPD-Co-Fraktionschefin Anne Hübner. Sie könne sich sogar vorstellen, dass künftig noch mehr Wirte Schanigärten haben. "Dann nämlich, wenn mehr 50er-Zonen zu 30er-Zonen werden."