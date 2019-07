Das sagt Bierofka zum Berzel-Deal

"Momentan ist jede Personalie wichtig für uns. Es wird immer kolportiert Wunschspieler. Aaron Berzel war für mich immens wichtig, um gewisse Positionen aufzufangen. Ich weiß, was ich an dem Jungen habe", sagte Trainer Daniel Bierofka am Mittwoch. "Er braucht keine Eingewöhnungszeit, ist sofort drin in der Mannschaft. Er kennt die Spieler und weiß, wie wir spielen können. Von dem her ist er die absolut beste Lösung, die wir finanziell stemmen können. Deswegen bin ich auch froh, dass er da ist. Ich bin auch überzeugt davon, dass er seine Spiele machen wird."