München – Am Sonntagabend haben die beiden Geschäftsführer des TSV 1860, Michael Scharold und Günther Gorenzel, in einer Mitteilung bekanntgegeben, dass wegen der Ausbreitung des Coronavirus auch am Dienstag (17. März) kein Trainingsbetrieb bei den Löwen stattfinden wird. Stattdessen absolvierten die Spieler ein individuelles Trainingsprogramm zu Hause. Außerdem seien alle Mitglieder der Mannschaft angewiesen, ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Dies sollte auch die "gesamte Löwen-Familie" beherzigen. "Bleibt gesund und passt auf Euch auf", so der Appell der beiden.