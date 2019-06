Aber was war damals in Basel in Sachen Coaching und Kontakt zum Rest des Trainerteams und der Mannschaft überhaupt erlaubt? Über Handy oder einen Mittelsmann mit der Trainerbank zu kommunizieren, in irgendeiner Form Anweisungen zu geben oder strategische Entscheidungen zu treffen, wurde von der Uefa untersagt. Löw hatte sich am Vormittag des Viertelfinals mit seinen Assistenten Hansi Flick und Torwarttrainer Andy Köpke besprochen und alle Szenarien, selbst die Auswahl möglicher Elfmeterschützen, durchgespielt.