Yumira: Spezielle Gasgrills verhindern Rauch

Die Tische sind für ein vertrautes Gespräch einen Ticken zu breit, was aber einen nachvollziehbaren Grund hat: Im Yumira kann am Tisch gegrillt werden. Der Gasgrill ist in die Tischplatte eingelassen. 33 davon gibt es im Yumira. Diese Menge an Grills in einem Restaurant sei in Europa einzigartig, sagt Dam. Verraucht ist es im Yumira trotzdem nicht, was an der gewitzten Machart der Gasgrills liegt.