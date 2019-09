München - Die Löwen-Bosse mussten sich am Donnerstag Kritik vom Fanklubdachverband ARGE gefallen lassen. Die Vereinigung hatte sich in einer Stellungnahme darüber echauffiert, im Gegensatz zu zwölf anderen Fanklubs nicht zum Stadiongipfel bei Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwoch eingeladen worden zu sein.