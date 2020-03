Peter Pongratz zieht sich zurück

Peter Prongratz wird sich ins Privatleben zurückziehen – sein Glück mit Freundin Elena (33) und dem gemeinsamen Kind genießen. "Wir danken ihm von Herzen für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit. Seit Beginn der 80er Jahre, als er die Gaststätte 'Zum Spöckmeier' am Marienplatz übernahm, verbindet ihn eine erfolgreiche Partnerschaft mit der Paulaner Brauerei. Ob beim Wiederaufbau des Paulaner am Nockherberg nach dem Brand 1999 oder bei der Übernahme des Paulaner Festzelts 2004, immer waren sein Engagement und sein Einsatz ein Erfolgsgarant", so die Brauerei.