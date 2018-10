Bundestagsabgeordneter Dieter Janecek erstattet Anzeige

Der grüne Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek mag daran allerdings nicht so recht glauben – und hat die AfD nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Parteiengesetz bei der Staatsanwaltschaft München I angezeigt. Ein weiterer Brief des Münchners mit demselben Inhalt ging an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CSU). Janeceks Vorwurf: Es könnte sich um illegale Parteienfinanzierung handeln.