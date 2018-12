Neuhausen - "Natürlich ist das bei so einer Bürgerversammlung ein Bevölkerungsausschnitt“, sagt BA-Chefin Anna Hanusch (Grüne). "Aber dennoch ist das ein Fingerzeig, dass der Tunnel nicht für alle im Viertel automatisch die beste Lösung ist." Gemeint ist eine Entscheidung der Bürgerversammlung in Neuhausen-Nymphenburg am vergangenen Donnerstagabend.