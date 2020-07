Eine Lösung sieht der Münchner im Vergleich mit der Hauptstadt: "In Berlin darf keiner vor den Spätis stehen, aber hier dürfen die Leute an der Quelle bleiben." Was die Verwaltung seiner Meinung nach prüfen soll: "Warum 24 Stunden Alkohol verkaufen? Das ist lukrativ. Aber der Einzige, der profitiert, ist der Tankstellenbetreiber!" Der Vater von drei Kindern geht davon aus, dass es "krasser" wird, wenn die Stadt jetzt nicht einschreitet.