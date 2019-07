Doch auch wer sein Leben lang in herrlicher Lage wohnt, hat oft kein sorgenfreies Leben. Jahrzehnte- oder gar jahrhundertealte Mehrparteienhäuser, in denen teilweise 50 Familien oder Wohngemeinschaften unterkommen, werden von großen - meist unbekannten - Immobilienfirmen gekauft. Dann herrscht Unklarheit bei den Bewohnern, oft über Monate oder sogar Jahre, wie etwa in der Türkenstraße.