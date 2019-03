Einigung zwischen M-net und Cham: FDP will Aufklärung

Die FDP-Fraktion im Münchner Stadtrat verlangt Aufklärung über das, was die SWM und der Kreis Cham da genau vereinbart haben. Denn die Stadtwerke müssen offenbar kräftig Geld in M-net stecken, damit das Unternehmen die Abstandszahlung überhaupt leisten kann. FDP-Stadtrat Michael Mattar sagte dem BR noch im Januar: "Es sind bedeutende Millionenbeträge, die da im Feuer stehen." Am Ende des Tages sei das Steuergeld. Wenn es nicht investiert werden müsste, könnten die Stadtwerke ihren Gewinn auch an die Bürger ausschütten.