Anrufe mit der Familie geplant Prinz Philip will seinen 99. Geburtstag in Abgeschiedenheit feiern

In einer Woche, am 10. Juni, feiert Prinz Philip seinen 99. Geburtstag. Ein großes Geburtstagsfest wird es allerdings nicht geben: Der Prinzgemahl der englischen Königin Elizabeth II. (94) macht um seinen Ehrentag traditionell kein großes Aufsehen. "No fuzz, no bother" soll seit langer Zeit sein Geburtstagsmotto sein, also "kein Aufsehen, keine Mühen". Nachdem sich das Ehepaar seit Ostern ohnehin auf Schloss Windsor in Quarantäne befindet, sei außer einem gemeinsamen Mittagessen keine weitere Feier geplant, wie die britische "Mail Online" berichtet.