Seehofer ergänzte: "Die Leute überzeugt nur eines: Das was Sie tun, einfach tun, machen - und sich nicht ständig jeden Tag selbst ermahnen "Jetzt müssen wir wieder zusammenarbeiten"." Das seien alles schöne Formeln, überzeuge aber die Leute nicht. Als Demokrat müsse man Wahlergebnisse wie in Bayern und in Hessen akzeptieren, "auch wenn sie einem nicht so zusagen".