Auf dem abgelegenen Gelände, auf dem die Noch-Senior-Royals leben sollen, würden sie sich demnach an die von der Regierung ausgegeben Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie halten. Sie würden, so das Magazin weiter, die ruhige Zeit nutzen, um Wege zu finden, sich gegenseitig zu unterstützen. "Mit der sich ständig ändernden COVID-Gemengelage müssen wir uns alle auf diese neue Normalität und die damit verbundenen Gefühle einstellen", schrieb das Paar bereits in der vergangenen Woche auf ihrem Instagram-Account.