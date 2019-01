Für James geht es um seine Zukunft in München

Das gilt auch für James Rodríguez, der unter Trainer Niko Kovac nicht mehr das ganz große Vertrauen wie noch unter dessen Vorgänger Jupp Heynckes spürt. Gegen Jahresende setzte den Kolumbianer ein Außenbandriss im Knie außer Gefecht. Nun will James endlich wieder wichtig für die Mannschaft werden. In der Rückrunde geht es für die Real-Madrid-Leihgabe auch um seine Zukunft in München.