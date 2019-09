Der FC Bayern sei seine "sportliche Heimat geworden", betonte Lewandowski. Danach sah es lange nicht aus. Nahezu in jeder Transferperiode wurde über einen Wechsel des Polen, bevorzugt zu Real Madrid, spekuliert. Nun das Bekenntnis zu München: "Wir fühlen uns auch als Familie in München sehr wohl. Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren noch viel erreichen werden", sagte Lewandowski: "Der FC Bayern ist einer der drei größten Vereine der Welt, und wir haben eine überragende Mannschaft. Ich bin stolz, Teil dieses Klubs zu sein."

Sogar an einen großen Abschied beim Rekordmeister im Stile von Arjen Robben und Franck Ribéry hat der 31-Jährige zuletzt schon einmal gedacht. "In diesem Verein so verabschiedet zu werden, ist definitiv ein Traum von mir." Er denke zwar "noch nicht an einen Abschied, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich bei der Verabschiedung von den beiden fast Tränen in den Augen hatte".

