Paris - Kingsley Coman vom FC Bayern muss auch für das EM-Qualifikationsspiel von Weltmeister Frankreich am Montag gegen Island passen. Der 22-Jährige fällt wie schon am vergangenen Freitag zum Quali-Auftakt in Moldau (4:1) wegen einer Rückenverletzung aus. Das teilte der französische Verband (FFF) am Sonntag mit. Coman reiste am Sonntag zurück nach München.