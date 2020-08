Angeblich siebenstellige Summe Für Spotify: Herzogin Meghan und Prinz Harry vor Podcast-Megadeal?

Promi-Podcast verspricht Erfolg

Erst kürzlich konnte das Unternehmen verkünden, dass der exklusive Spotify-Podcast der ehemaligen First Lady der Vereinigten Staaten, Michelle Obama (56), innerhalb kürzester Zeit zum meistgestreamten Podcast auf der Plattform wurde. Kein anderer Podcast wurde zwischen dem 01. Juni und 15. August öfter abgerufen - und der "The Michelle Obama Podcast" ging erst Ende Juli an den Start.