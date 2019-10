Fans wollen Jan Leyk unterstützen

Mit dem offenen Umgang mit seiner Krankheit will der TV-Darsteller und DJ aufklären und anderen Leuten Mut machen: "Ich werde so gut es geht versuchen jeden Tag ein bisschen was festzuhalten, euch die Schritte auch näherzubringen die ich gehen werde um da wieder rauszukommen, um anderen Leuten auch zu zeigen, dass man völlig am Ende sein kann, so wie ich, aber dass man trotzdem nicht aufgeben darf."