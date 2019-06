Diesen Satz sagte Löwen-Sportchef Günther Gorenzel in den vergangenen Wochen reihenweise. Denn: Der TSV 1860 hat aktuell keinen Handlungsspielraum. Und der angebotene Sponsoren-Deal von Partner "Die Bayerische" ist ins Stocken geraten, weil sich die Gesellschafter an der Grünwalder Straße 114 in Giesing offenbar mal wieder nicht einig werden.