München - Die erste Länderspiel-Pause der Saison ist Geschichte, jetzt geht’s richtig los. Bayern hat in den nächsten 22 Tagen sieben Spiele, am Samstag kommen die angeschlagenen Leverkusener in die Allianz Arena (15.30 Uhr, bei Sky und im AZ-Liveticker). (Lesen Sie auch: Niko Kovac übt scharfe Kritik an Umgang mit Trainerkollege)