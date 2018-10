Und? Woran könnte es gelegen haben?

Wir haben es nicht geschafft, den Leuten glaubhaft zu vermitteln, dass wir das, was wir uns auf die Agenda gesetzt haben, auch umsetzen können. Das ist das Grundproblem der SPD. Da gab’s leider auch keinen Rückenwind aus Berlin. Das viele Hin und Her in der Bundespolitik führt natürlich nicht dazu, dass die Menschen Vertrauen in die SPD gewinnen. Aber das, was uns als Oberbürgermeister in den großen Städten gelingt, in Nürnberg und in München, nämlich, dass wir auch umsetzen, was wir ankündigen, das hat im Freistaat nicht funktioniert.