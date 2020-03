Zurück in München begab sich die Familie – wie von den Behörden dringend angeraten – zunächst in freiwillige Quarantäne. Erst drei Tage später, am Dienstag, hätten sie bei der Hotline jemanden erreichen können. Die Familie wurde auf eine Liste aufgenommen. "Am nächsten Tag rief ein Arzt an, der fragte, ob wir mobil seien." am Donnerstag nun durften sich die Münchner im Auto mit ihren beiden kleinen Kindern in die etwa einen Kilometer lange Schlange der Wartenden einreihen. "Wenn ich das geahnt hätte, hätte ich was zu Essen mitgenommen für die Kinder", sagte die Mutter. "Hoffentlich dauert es nicht zu lange!"