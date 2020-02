Goldene Rakete: Drei Lokale in München

Das Konzept ist so erfolgreich, dass nach Altschwabing in der Ursulastraße und der Schulstraße beim Rotkreuzplatz auch eine Goldene Rakete an der Fraunhoferstraße eröffnet hat. Die ersten Filialen hießen früher Holy Burger, bevor es Streit mit einem Teilhaber und eine Erweiterung des Konzepts gab.