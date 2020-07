Wer kann Hinweise zum Sprayer geben?

Der Sprayer sprühte sein Tag "MAD" über das Kunst-Graffito. Das Kürzel ist auch noch an weiteren Stellen entlang der A96 und A99 an verschiedenen Autobahnüberführungen zu sehen. "Der tatsächliche Schaden an dem Kunstwerk lässt sich erst nach Abschluss der Reinigungsarbeiten abschätzen. Der ideelle Schaden bemisst sich ohnehin viel höher!", schreibt die Polizei in ihrem Bericht.