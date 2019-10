Kimmich einziger Bayern-Debütant unter Löw

Weil aber Tah (Leverkusen) wegen eines grippalen Infekts am Spieltag aus Dortmund abgereist war, sollte Herthas Stark, wie von Bundestrainer Joachim Löw tags zuvor angekündigt, seine DFB-Premiere feiern. Doch auch er musste passen, ein Magen-Darm-Infekt. Der Koch dagegen, der Robin Koch vom SC Freiburg, blieb verschont und gesund. Und ist nun Nationalspieler. So schnell kann’s gehen. Märchenhaft. "Das ist alles so schnell gegangen", berichtete der 23-jährige Neuling, für den natürlich "ein Traum in Erfüllung gegangen" sei. Koch: "Das versuche ich jetzt mitzunehmen." Nur was außer dem Trikot und dem Erlebnis? Den erfüllten Traum herüberretten in den nächsten, den von der EM 2020?