Im Allgäu kommt zum Sturm auch noch Tauwetter. Hier können laut DWD in den kommenden 24 Stunden örtlich mehr als 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Mit Wind und Regen ist noch bis in die Nacht zum Montag zu rechen. Dann wird es nochmals kälter. Oberhalb von 400 Metern fällt in den Alpen und den Mittelgebirgen Schnee.