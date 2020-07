Moosach - Am Mittwoch endet ein Einsatz für eine Polizistin im Krankenhaus. Die Beamtin war am Mittwochnachmittag mit einem Kollegen auf Streife im Moosach. Im Bereich des Skateparks an der Triebstraße fiel den beiden Polizisten ein Mann auf einer Parkbank auf. Nach Angaben der Polizei München habe sich dieser "auffällig" verhalten. Die Beamten beobachteten laut ihrer Mitteilung, dass er wohl etwas verstecken wollte.