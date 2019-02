Torhüter Manuel Neuer, der am rechten Daumen verletzt ist, könne auch gegen Schalke "wahrscheinlich eher nicht" spielen, sagte Trainer Niko Kovac bei der Pressekonferenz am Freitag. Wann Neuer, der von Sven Ulreich vertreten wird, zurückkehrt, ist ungewiss. "Wir werden kein Risiko eingehen, wir wollen nicht, dass es sich verschlechtert. Erst wenn Manu sein Okay gibt, wird er wieder dabei sein", so Kovac.