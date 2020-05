Es läuft, so kann man das sagen, wie am Schnürchen, als die Vertreter der Grünen (mit Rosa Liste) und der SPD (mit Volt) am Sonntagmittag feierlich den Koalitionsvertrag unterzeichnen. Darunter die bisherigen Fraktionschefs von SPD, Verena Dietl und Christian Müller, und Grünen, Katrin Habenschaden und Florian Roth. Damit ist ab Montag, wenn die neue Stadtratsperiode beginnt, die sechsjährige Ära der rot-schwarzen Rathaus-Kooperation zu Ende, die CSU wandert wieder in die Opposition.