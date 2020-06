Der 50-Jährige stieg aus und packte den 27-jährigen Sanitäter an der Jacke. "Ich dachte er würde gleich meinen Kollegen angreifen, deswegen ging ich auf die beiden zu, aber der Taxifahrer ging dann zu seinem Auto", beschreibt einer der Sanitäter die Situation. "Daraufhin sprach ich den Taxifahrer an, was denn los sei. Dies beantworte er indem er auf mich zukam, sich aufbäumte und auch mich anschrie. Er war so nah und brüllte so laut, dass Spucke auf meinem Gesicht landete."