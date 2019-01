Am 11. Januar startet die neue Staffel Warum sich Unternehmen um Werbung im Dschungelcamp reißen

"Das Dschungelcamp ist eines der wenigen TV-Formate, das es über die Jahre geschafft hat, seine hohe Reichweite beizubehalten", weiß auch Markenexperte und Serviceplan-Geschäftsführer Ronald Focken. Und das, obwohl sich der Trend immer mehr in Richtung digitale Medien bewege. Die Zeiten, in denen sich die Menschen am nächsten Tag über das TV-Event am Vorabend ausgetauscht haben, seien längst vorbei. "Das war früher mal bei Thomas Gottschalk und 'Wetten, dass..?' so. Heute gelingt das nur noch der Fußball-WM", führt Focken aus. "Und eben dem Dschungelcamp."