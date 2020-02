Am 09. März Wird das Harrys und Meghans letzter royaler Pflicht-Auftritt?

Werden Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) schon im kommenden Monat nach England zurückkehren? Wie die britische Wochenzeitung "The Sunday Times" berichtet, steht offenbar schon bald der letzte royale Pflicht-Auftritt des Paares bevor. Demnach sollen Harry und Meghan sich auf Wunsch von Königin Elizabeth II. (93) höchstpersönlich am 09. März in Westminster Abbey einfinden, um mit dem Rest der royalen Familie den jährlichen "Commonwealth"-Gottesdienst zu besuchen.