Altstar des FC Bayern Franck Ribéry: Doppelpack, Babyglück - und ein neuer Vertrag?

In der Bundesliga gelangen Ribéry nun vier Tore in drei Spielen, vor der Frankfurt-Partie hatte er schon gegen Nürnberg und Leipzig getroffen. Die Verehrung seiner Mitspieler ist ihm sicher. "Wenn ich mit 35 noch so laufen kann, wäre ich froh. Franck spielt für sein Leben gerne Fußball. Er ist ein positiv Verrückter. Für mich ist es eine Ehre, mit ihm spielen zu dürfen", sagte Niklas Süle. Thomas Müller nannte Ribéry den "Mann des Tages. Der hat sich das heute einfach verdient. Zumal er gestern erst 22 Jahre alt geworden ist."

Und auch Niko Kovac geriet ins Schwärmen. "Was Franck auf und neben dem Platz für die Mannschaft leistet, ist immens. Es freut mich, dass ein Weltklassespieler wie er sich nicht ausruht auf seinen Lorbeeren, sondern immer Vollgas gibt", sagte der Trainer: "Es ist schön, dass wir ihn haben." Merci, Franck! Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Ribérys Auftritte in dieser Hinrunde nicht immer so berauschend waren wie gegen Frankfurt. Fünf Tore und eine Vorlage in 22 Spielen sind okay, aber nicht überwältigend. Es gab viele Gegenspieler, die den Franzosen stoppen konnten.

Vielleicht lag es daran, dass Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic ausweichend auf Fragen zu Ribérys Zukunft antwortete. "Francky" sei zwar "der beste Mann auf dem Platz" gewesen, sagte Salihamidzic, "er ist in großartiger Form". Doch weiter wollte sich Brazzo, der Zukunftsplaner, nicht äußern. "Wir sind froh, dass wir in die Pause gehen, alles andere werden wir sehen."

Für Ribéry wird es trotz der Ungewissheit bei Bayern übrigens eine schöne Winterpause geben: Nach AZ-Informationen erwartet seine Frau Wahiba ihr fünftes gemeinsames Kind. Sie ist im sechsten Monat schwanger. Ob es Junge oder Mädchen wird: Davon wollen sich die Ribérys überraschen lassen.

