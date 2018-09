Die Wirte erklären diese Verteuerung stets mit gestiegenen Kosten. Die Stadt rüstet jedes Jahr mehr bei der Sicherheit auf und seit 2017 müssen die Wirte eine Umsatzpacht zahlen. 2017 waren das 5,1 Prozent des Nettoumsatzes. Mit den geschätzten Umsätzen lag die Stadt so daneben, dass die Pachten angepasst wurden, weshalb die Wirte der Großen Wiesnzelte in diesem Jahr 7,8 Prozent Umsatzpacht zahlen. Das wurde wieder auf die Gäste umgelegt.

Bierpreis-Inflation: Stärkster Preisanstieg seit 2012

Die Maß kostet in fast allen Oktoberfest-Zelten wieder deutlich mehr als im Vorjahr. Dieses Jahr sind es im Durchschnitt 11,24 Euro – 41 Cent mehr als 2017. Damit erreicht die Bierpreis-Inflation in diesem Jahr 3,8 Prozent, während die "normale" Inflationsrate bei 1,8 Prozent liegt.

Auf der Wiesn entspricht die Bierpreisinflation dem stärksten Preisanstieg seit 2012. Damals war der Bierpreis um 3,9 Prozent gestiegen.

Auch der von Geschäftsbank UniCredit aus den Preisen für zwei Maß Bier, einem halben Hendl und einer Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr berechnete Wiesn Visitor Price Index (WVPI) verzeichnet in diesem Jahr erneut einen Anstieg. Er liegt aber mit 3,3 Prozent trotz der deutlichen Bierpreiserhöhung unter dem 3,7 Prozent-Anstieg des Vorjahrs. Grund hierfür ist die vergleichsweise moderate Erhöhung der Hendl-Preise um nur zwei Prozent – nach deutlichen 6,2 Prozent 2017. Dies geht aus einer jetzt veröffentlichten UniCredit-Analyse zum Oktoberfest 2018 hervor.

Aber trösten Sie sich: Mit der hohen Inflation der Bierpreise steht das Oktoberfest nicht alleine da. Auch die Preise auf anderen Volks- festen in Süddeutschland sind in den vergangenen 15 Jahren deutlich gestiegen. So lag die Bierpreisinflation in diesem Zeitraum etwa auf dem Gäubodenvolksfest in Straubing bei 69 Prozent und auf dem Cannstatter Volksfest in Stuttgart immerhin bei 47 Prozent. Dennoch: An den Bierpreisanstieg von 72 Prozent auf dem Oktoberfest kommt kein anderes Volksfest heran.